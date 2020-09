Genshin Impact: Los creadores se defienden de las críticas por su similitud con la obra de Nintendo

El mundo de los videojuegos tiene la maravillosa capacidad de presentarnos grandes obras, tanto en lo que respecta a aventuras de imponentes propuestas como facilitarnos propuestas de distintos géneros. Pero hay ocasiones en las que, tanto gusta a sus desarrolladores una obra, que no dudan en inspirarse en esta para poder crear algo asombroso, tal y como ha sido el caso de Genshin Impact y su inspiración en Breath of the Wild.

Aunque el estudio en su día afirmaba haberse inspirado un poco para la creación de su estilo artístico en la obra de Nintendo, también detallaban haber buscado su propia esencia, tal y como demostraban en sus tráilers y gameplays. Pero la similitud de su obra con la legendaria saga de Nintendo trajo una serie de críticas por parte de los jugadores que, finalmente, ha llevado al estudio a querer responder mediante su última entrevista con el medio FreeMMOStation.

Príncipe Sidon de The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

En esta, sus desarrolladores indican que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos más populares y respetados de la industria, incluso por el equipo tras el desarrollo de Genshin Impact. Por ello, en un mensaje afirmaron que Breath of the Wild les había servido de inspiración para crear su RPG de mundo abierto, aunque una vez empieces a su jugar a su obra encontrarás un estilo muy diferente a lo visto en la obra de Nintendo.

El núcleo jugable de Genshin Impact reside en que los jugadores tendrán que formar equipo de varios personajes que irán interactuando dependiendo de los distintos elementos. Por ello, aclaran a los jugadores que no encontrarán una experiencia similar a Breath of the Wild más allá de un estilo artístico parecido. Aún así, os recordamos que Genshin Impact es un título gratuito que está disponible desde ya mismo en PC, PlayStation 4, iOS y Android, más adelante con estreno programado para Nintendo Switch.