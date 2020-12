GOTY 2020: ¿Cuál debería ser el juego del año? Vota por tu preferido

Los Game Awards se han convertido en una de las fechas más importantes y señaladas en el calendario de los fans de los videojuegos. Es un evento donde se premia a lo mejor del año a través de sus muchas y diferentes categorías, siendo el denominado GOTY (Game Of The Year o “el juego del año” en español) el galardón más ansiado por los estudios y las compañías.

Esta noche a las 01:00, tendrá lugar el evento The Game Awards 2020 y será posible seguirlo a través de canales oficiales de transmisión en streaming. Los Oscar de los videojuegos decidirán esta madrugada del viernes 11 de diciembre los títulos más destacados en cada género, como por ejemplo el juego con mejor narrativa, mejor dirección artística o con la mejor banda sonora. Sin embargo, el trofeo más buscado es sin lugar a dudas el premio GOTY.

2020 ha sido un año que ha traído una gran cantidad de inconvenientes, pero bastante notable con respecto a lanzamientos de videojuegos. Pero… ¿Cuál será el Mejor Juego del Año? En total son seis nominados, y tan solo uno puede hacerse con este título. Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us 2, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima o Hades lucharán para llevarse este galardón.

Sea como fuere, cada una de estas seis obras tienen su potencial para ganar. Y a pesar de que este año todo parece señalar que The Last of Us 2 se coronará como claro vencedor, siempre pueden haber algunas sorpresas… Es por ello que te animamos a que votes en esta encuesta qué juego crees que se merece realmente el GOTY 2020.