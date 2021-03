¿Has recibido una invitación para jugar a Resident Evil 8? Capcom avisa que se trata de un timo

El interés por Resident Evil 8 está muy presente en la actualidad de videojuegos, donde los jugadores no solo se muestran impacientes por poder jugar, sino que incluso piden constantemente a Capcom una demo para poder saciar su curiosidad antes del lanzamiento. Por supuesto, esta impaciencia, a pesar de ser algo muy bueno para la compañía, también ha sido la causa de que una nueva estafa haya comenzado a circular.

Ha sido la propia Capcom la que ha alertado a los jugadores mediante un comunicado oficial recogido por Twisted Voxel en el que alertan de que muchos jugadores están recibiendo correos electrónicos falsos. Supuestamente esta invitación les ofrece acceso anticipado para probar Resident Evil 8: Village. Con intención de proteger a los jugadores, Capcom ha lanzado su mensaje afirmando que se trata de una estafa, por lo que recomiendan encarecidamente que no se abran ni se ceda ningún tipo de dato para acceder a la supuesta clave de invitación.

En el comunicado la compañía explica que en el correo electrónico que algunos jugadores han recibido se expone que contiene una invitación al early access de Resident Evil 8: Village. De hecho, indican que incluso el remitente aparece como “no-replay@capcom.com”, informando de que esta dirección no pertenece a la compañía. Por ello, la compañía alerta que se trata de una campaña de phising, una técnica muy popular entre los estafadores de internet para recabar datos de los jugadores al hacerse pasar por grandes compañías.

Resident Evil 8 Village | Capcom

Capcom en todo momento niega tener relación con estos mensajes e informa de que estos mensajes parecen ser intentos de phising por parte de un tercero no autorizado. Por ello, si has recibido este mensaje, no descargues ningún archivo ni respondas e incluso recomiendan eliminar este mensaje inmediatamente, evitando que este se mantenga en bandeja y pueda ser abierto por error.

Recordamos que Resident Evil 8 Village estará disponible a partir del 7 de mayo en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Actualmente Capcom solo tiene una demo activa, la cual está disponible únicamente para los jugadores de PlayStation 5. Por ello, si recibes un correo electrónico afirmando que te ofrecen acceso al juego, no lo abras y elimínalo automáticamente.