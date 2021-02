Horizon Forbidden West: Sony espera cumplir con fechas y lanzar el juego este mismo año

Los retrasos en el mundo de los videojuegos es uno de los temas más comunes. Después de todo, las compañías se marcan nuevos objetivos o quieren pulir ciertos aspectos del juego que les llevan a tener que tomar la decisión de cambiar la fecha de lanzamiento. Pero parece que este no es el plan marcado por Guerrilla Games con la secuela de Horizon Zero Dawn, sino que este parece haber logrado superar los problemas provocados por la pandemia.

Así al menos lo ha reflejado Jim Ryan, CEO de PlayStation, en su entrevista con GQ. En esta ha hablado sobre algunos aspectos interesantes de PlayStation, como los juegos regalados en PS Plus e incluso los planes de lanzamiento de Days Gone en PC. Pero también ha encontrado ese hueco especial para hablar de uno de los juegos más esperados de PlayStation 5.

Horizon Forbidden West | Sony

Horizon: Forbidden West parece ir muy bien en su desarrollo, hasta el punto de que la compañía tiene confianza en poder ver su lanzamiento para este 2021. De hecho, no ha dudado en mencionar a la obra junto a títulos que han confirmado su estreno este mismo año como con Returnal y Ratchet and Clank: Rift Apart, obras que esperan su llegada para dentro de muy poco.

Así es que pide calma a los jugadores y afirma que están dispuestos a seguir por el buen camino donde publican la obra cuando el resultado sea el adecuado. Así es que los jugadores no tienen nada más que esperar a la confirmación final para una nueva fecha de lanzamiento. Mientras tanto, estaremos atentos a todas las novedades que la compañía vaya a incluir en su presentación de mañana, durante el State of Play.