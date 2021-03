Ya tienes plan para Semana Santa: Llévate por la cara estos 9 juegos para tu PlayStation

El año pasado, cuando se implementaba el confinamiento debido a la pandemia, muchas compañías de videojuegos decidían amenizar este con una propuesta realmente interesante para los jugadores en la se comenzaban a ofrecer juegos gratis con a todos los interesados. Entre estas compañías, se encontraba Sony, quien creó la iniciativa Play At Home. Una propuesta que muchos recordarán ya que nos dio la oportunidad de sumar grandes títulos a nuestra biblioteca, como Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Esta iniciativa regresa una vez más, pero esta vez con una propuesta incluso más ambiciosa. Si este regreso comenzaba con la propuesta de descargar Ratchet and Clank de forma totalmente gratuita y actualmente disponible hasta el 31 de marzo, ahora llega el momento de seguir sumando juegos a nuestra biblioteca. Exactamente 9 juegos más que ya se pueden descargar totalmente gratis desde PS Store.

Subnautica | Unknown Worlds Entertainment

Desde este mismo 26 de marzo hasta el próximo 22 de abril podrás descargar de forma totalmente gratuita nueves increíbles juegos para tu PS4 y PS5. Sin duda, un plan perfecto para estas vacaciones de Semana Santa. Eso sí, debes saber que algunos de estos títulos están centrados exclusivamente en la realidad virtual. Por ello, si no dispones de un casco de realidad virtual, no dudes en agregarlos ya que puede ser un buen plan para el futuro. Los juegos a descargar son los siguientes:

Horizon: Zero Dawn Complete Edition llegará en el futuro

Por supuesto, te recordamos que esta iniciativa no llega sola, sino que también se ha confirmado que Horizon: Zero Dawn estará disponible más adelante. Por ello, si eres de los jugadores que están a la espera de poder hacerse con este título, te recordamos que estará gratis del 19 de abril hasta el 15 de mayo. Una propuesta que fascina no solo por su gran belleza en el apartado gráfico, sino también por sus grandes propuestas tanto en historia como jugabilidad.