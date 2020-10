Hyrule Warriors: La era del cataclismo presenta un nuevo y espectacular tráiler

Mientras que algunos jugadores están a la espera de saber un poco más de la secuela de Breath of the Wild, la cual se presentó en el E3 2019 y hasta la fecha se ha mantenido como un gran secreto, ahora llega el momento de saber un poco más de la precuela. Para muchos fue una gran sorpresa el anuncio de Hyrule Warriors: La era del cataclismo, uno de los anuncios más inesperados hasta el momento, aunque su fascinante historia ya ha provocado que muchos sumen este ambicioso título en su lista de deseados.

La propuesta presente en Hyrule Warriors no se limita a ofrecernos un juego de estrategia en el que planear muy bien nuestros movimientos, sino que realmente los jugadores tendrán la oportunidad de conocer un poco mejor a los héroes que se enfrentaron en esta gran batalla. Una propuesta espectacular que se situará, como bien sabemos, 100 años antes de los hechos presentes en Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo | Nintendo

Por supuesto, no solo los grandes héroes tendrán protagonismo en esta gran aventura, sino que la compañía ha compartido un nuevo tráiler centrado en Prunia y Rotver, dos personajes que muchos jugadores conocerán, aunque su aspecto ahora sea mucho más jovial y algo distinto al que pudimos ver en la propuesta presente en Wii U y Nintendo Switch.

Os recordamos que Hyrule Warriors: La era del cataclismo estará disponible a partir del 20 de noviembre en Nintendo Switch. En esta encontraremos acción, drama y, por supuesto, tendremos la posibilidad de jugar con grandes personajes que suponen una revolución dentro de las licencias de Nintendo. Sobre todo, para aquellos que estaban deseando tener la oportunidad de manejar a la princesa Zelda en esta gran versión.