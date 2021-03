Ibai reacciona a su entrevista con Jordi Évole

Los streamers se han convertido en una de las figuras más representativas del momento. Cada uno se especializa en unos temas o, en algunos casos, son capaces de tratar distintos campos de forma original, como es el caso de elXokas o, incluso, de Ibai Llanos. Quien ha seguido los pasos de este último, lo ha visto trabajar duro para llegar a donde se encuentra actualmente, apostando siempre por su sueños y rechazando por el camino algunos puestos interesantes.

Si bien muchos lo conocen como uno de los casters más influyentes y con gran talento, Ibai es capaz de mucho más. Al menos, así nos lo ha demostrado constantemente en su canal y durante la entrevista con Jordi Évole. Esta entrevista no solo ha podido seguirse en directo en laSexta, sino que también ha tenido un espacio especial en el canal del streamer ya que Jordi lo sorprendió con la posibilidad de emitir la entrevista y comentarla en directo. Una oportunidad que sin duda el streamer no desaprovechó y que nos ha dejado con grandes momentos.

Durante su repaso al programa, Ibai fue consciente de que su presentación en el programa fue con una indumentaria que, de haber caído, no habría llevado. Si bien es cierto que reconoce que llevar traje no habría entrado en sus planes, la idea de vestir algo distinto a un pijama no habría entrado en sus planes. Claro que, todos aquellos que lo conocen y siguen sus pasos, han admirado esa naturalidad con la que ha realizado la entrevista.

Por supuesto, en su charla con Jordi Évole hubo todo tipo de comentarios inesperados. Pequeñas pullas entre ambos en tono de broma y, por supuesto, algún comentario que el propio streamer admite que no debería haber dicho. Entre ellos, hubiese evitado mencionar el precio de la casa. A pesar de ello, el streamer ha dejado ver muchas de las razones por las que merece la pena seguirle, mostrando incluso su admiración hacia su padre, quien ha podido charlar en laSexta con el presentador para presentar de algún modo a su hijo.

La entrevista nos ha dejado con grandes momentos, curiosidades y una serie de datos personales del streamer que nos hace ver cuánto ha llegado a luchar para estar donde actualmente se encuentra. Ha rechazado puestos en grandes ligas para seguir dedicándose a su pasión y, sin duda, parece haber sido una decisión muy acertada.