League of Legends: Wild Rift marca fecha para su beta en España

La comunidad de jugadores de League of Legends no deja de crecer, tal y como podemos comprobar con cada una de sus nuevas temporadas y siendo una de las competiciones más grandes dentro de los eSports. Por ello, no es de extrañar que sus creadores hayan optado por ser un poco más ambiciosos y lanzarse a la aventura de llevar su juego a dispositivos móviles.

League of Legends Wild Rift llegará por fin a España el 10 de diciembre. Eso sí, lo hará en forma de beta, tal y como lo ha confirmado la compañía en sus redes sociales. Lo que sabemos es que este título llegará más adelante a América, donde se espera que vea finalmente su estreno en 2021. Pero, por el momento, los jugadores podrán disfrutar de su jugabilidad en iOS y Android.

¿Su acceso es gratuito? Por supuesto, al igual que sucede con la versión final del juego, la versión beta será accesible para todo el mundo. Eso sí, debes comprender que, al tratarse de una versión temprana, contará con fallos y ciertos problemas que se irán solucionando con cada nueva actualización del juego y, por supuesto, con el apoyo incondicional de los jugadores.

Mientras tanto, os recordamos que el título ha sido completamente rediseñado para adaptarse a las plataformas móviles y buscar una mayor comodidad para los jugadores. Después de todo, nos encontramos con un título cuyas partidas pueden llegar a durar una hora, mientras que en esta ocasión, para móviles, están pensadas para ser partidas de entre 15 y 18 minutos.