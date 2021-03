Los creadores de Pokémon GO muestran sus gafas de realidad aumentada

A lo largo de los últimos años, pocos son los jugadores que no han escuchado hablar en algún momento de Niantic. La compañía desarrolladora de Pokémon GO nos ha demostrado con el paso de los años que esta licencia todavía tiene mucho potencial. Pero es que incluso va más allá de lo que realmente nos imaginábamos. Después de todo, si la realidad aumentada les queda de maravilla, ¿por qué no la realidad virtual?

Actualmente Niantic ha confirmado que trabaja en unas gafas de realidad aumentada para seguir expandiendo el mundo de los videojuegos. Ha sido el CEO de la empresa el que ha querido compartir esta noticia en sus redes sociales y se muestra realmente entusiasmado con la idea. A pesar de que, por el momento, no llegamos a tener todo el conocimiento en base a esta propuesta ya que, como bien puedes suponer, todavía está en desarrollo.

Si bien por el momento no han querido hablar mucho sobre los juegos que se beneficiarán de esta propuesta, este dispositivo podría llegar a incorporarse a obras como Pokémon GO o incluso Harry Potter Wizards Unite. Incluso es posible que sea uno de los grandes añadidos que se incorpore con la nueva obra relacionada con los Pikmin aunque, como bien sabes, por el momento es solo un pequeño repaso a algunas de las obras que la compañía ya tiene en marcha.

Lo que está claro es que Niantic no quiere límites en su camino, sino que quiere seguir ampliando la propuesta y dando nuevos caminos a algunos de los juegos que cuentan con el mayor éxito. En lo que respecta al diseño, al menos ya podemos saber que su estilo será bastante manejable, aunque por el momento, como bien decimos, tendremos que esperar a que la compañía comparta un poco más de información al respecto.