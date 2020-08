Microsoft se une a la batalla legal entre Apple y Epic Games, creadores de Fortnite

La batalla legal que tienen en marcha Apple y Epic Games continúa y no se divisa un final cercano en el horizonte. Microsoft se ha sumado a la lucha, mostrando su total apoyo a los creadores de Fortnite. A través de un comunicado emitido por los de Redmond, Microsoft expone abiertamente una solicitud para bloquear las acciones de Apple con las que retirarían todos los permisos de desarrollo de Epic Games tanto en sistemas iOS como Mac.

‘Hemos presentado una declaración en apoyo de la solicitud de Epic de mantener el acceso al SDK de Apple para Unreal Engine. Asegurarse de que Epic tenga acceso a la última tecnología de Apple es lo correcto para los desarrolladores y jugadores de videojuegos’, explicaba Phil Spencer y máximo responsable de Xbox a través de su cuenta personal en Twitter.

El documento, ya enviado a las cortes estadounidenses, expone que negar las herramientas de desarrollo a Epic Games y a todos los creadores, tanto aquellos que están creando y lo harán harán en un futuro, en una desventaja sustancial. La entrada de Microsoft en la disputa no debería de ser sorpresa. Con la inminente llegada de xCloud - el sistema de juego en la nube de Microsoft para dispositivos móviles - los de Redmond decidieron no ofrecer el servicio en iOS debido a que ‘aplican normativas indulgentes a las que no son de juego incluso cuando incluyen contenidos interactivos’.

La lucha entre Epic Games y Apple comenzaba hace unas semanas, cuando la compañía responsable de Fortnite decidía incluir opciones de pago externas en su Battle Royale. La decisión no sentó nada bien en la empresa de Cupertino, quienes retiraron sin miramientos el videojuego de AppStore. A partir de este punto tanto Epic como Apple se han enzarzado en una batalla legal que ha dejado un vídeo de Fortnite al más puro estilo de la novel 1984 en las que acusan a Apple de su tiranía, así como las medidas que han tomado desde Cupertino para retirar cualquier tipo de herramienta de desarrollo a quienes utilicen Unreal Engine en iOS.