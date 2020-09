Minecraft Live, el evento digital de Mojang, confirma su fecha de celebración

La actualidad de los juegos parece estar centrada en los gráficos potentes y en cuidar mucho los detalles para que los personajes y entornos parezcan lo más realistas posibles. Pero en 2009 el estudio Mojang lo revolucionaba todo con la llegada de un título lleno de cubos y una propuesta que, para muchos, parecía simple. Desde entonces, el éxito de su obra Minecraft no ha dejado de crecer, hasta mantenerse como uno de los títulos más vendidos hasta la fecha.

A su alrededor este título ha creado una gran comunidad, por lo que cada año, la compañía celebraba un evento conocido como Minecon en el que reunían a los jugadores gracias a su asistencia presencial. Pero, debido a la situación actual, los planes han cambiado, aunque no con intención de cancelar y dejar las novedades para otro momento, sino que Mojang Studios ha confirmado una sustitución digital presentada como Minecraft Live.

Minecraft | Mojang

El evento digital tendrá lugar el 3 de octubre a las 18 horas (horario español) y en este buscarán compartir todas las novedades con los jugadores. Por supuesto, sirve como una forma de hacer que el estudio siga conectando con los jugadores, a pesar de que sus planes cambien totalmente puesto que, para este año, la compañía tenía pensada la celebración del Minecraft Festival, el cual se podpone hasta 2022, apostando por el momento por un estilo digital.

Mientras tanto, os recordamos que Minecraft está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una increíble propuesta en la que los jugadores pueden disfrutar de construcciones y todo tipo de posibilidades. Aunnque si prefieres una propuesta con más historia, entonces no puedes perderte la acción de Minecraft Dungeons, ya presente en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.