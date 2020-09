Nintendo Switch presenta su espectacular edición de Fortnite

Nintendo no deja de sorprender a los jugadores, con intención de que estos obtengan el producto deseado, la compañía sigue confirmando grandes novedades. Entre estas nos encontramos con nuevos estrenos protagonizados por Super Mario e incluso una muy inesperada precuela para Zelda: Breath of the Wild que llega con el corte sorprendente de Hyrule Warriors.

Pero las grandes noticias no dejan de llegar y con intención de que los jugadores puedan seguir disfrutando del mejor contenido se presenta un nuevo modelo para Nintendo Switch. Si eres fan de Fortnite y estabas planteándote adquirir una consola híbrida, este es el momento. A finales de octubre efectuará su llegada una consola inspirada en el famoso battle royale.

El pack Nintendo Switch Fortnite edición especial estará disponible a través de los puntos habituales a partir del 30 de octubre. Este cuenta con un diseño espectacular que no solo presenta los joy-con en azul y amarillo, sino que además la consola y el dock tendrán dibujos de los personajes para darle un toque aún más personal. Eso sí, por el momento no sabemos a qué precio estará disponible.

Pero, ¿qué incluye este pack? Según ha indicado la propia compañía, además de ofrecer el diseño exclusivo de la consola, tendremos para nosotros un código de descarga para poder dejarnos llevar por la acción del battle como Gata salvaje, un nuevo traje con dos estilos adicionales. Además, también hay el accesorio mochilero y 2000 paVos.