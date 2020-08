PlayStation 5: Sony podría estar negociando para tener juegos exclusivos

Cada vez falta menos para que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X salgan al mercado, sin embargo esto no quiere decir que no conozcamos ya todo tipo de detalles sobre ambas. En el caso de PlayStation 5 por ejemplo, hace casi dos meses desde que Sony anunció el diseño oficial de la consola, además de diferentes juegos que se añadirán a su colección, y fue hace un par de días que celebraba State of Play, anunciando diferentes juegos para sus consolas, incluyendo PlayStation VR.

A pesar de que Sony ya nos sorprendió con el anuncio de nuevos juegos que enriquecerían su catálogo, como el remake de Demon’s Souls o Resident Evil VIII Village, según un rumor todavía quedan muchos juegos de PlayStation 5 por anunciar. Este rumor viene de parte del periodista Imran Khan y con él asegura que Sony estaría negociando para hacer que algunos importantes juegos sean exclusivos para PS5, por lo menos durante un tiempo limitado.

DualSense PS5 | Sony

Según este periodista, Sony está invirtiendo gran cantidad de dinero para que PlayStation 5 cuente con algunos juegos de manera exclusiva, de los cuales muchos considerarían como juegos multiplataforma. Según Imran Khan esto supondría una gran sorpresa para los jugadores y un aspecto bastante importante para la próxima consola de Sony. Obviamente hay que tener en cuenta que esta información no es oficial, sin embargo sí que es algo razonable al estar tan próximo el lanzamiento de PlayStation 5.

Si bien tener juegos exclusivos, aunque sea por tiempo limitado, puede ser algo negativo para los jugadores, también supone un punto de inflexión para que estos se decidan por PlayStation 5 y no por Xbox Series X a la hora de comprar una consola. El lanzamiento de ambas consolas está cada vez más cerca y cada compañía quiere conseguir llegar al máximo número de usuarios posibles.