Pokémon GO anuncia un nuevo evento para Año Nuevo 2021

Si hablamos de grandes éxitos para móviles, uno de los nombres que no podemos pasar por alto es el de Pokémon Go. El título de Niantic ha conseguido sorprendernos a lo largo de los años con todo tipo de propuestas interesantes y grandes novedades en lo que respecta a las criaturas y, sin duda, la compañía quiere subir incluso más el listón. ¿Cómo? Con la llegada del evento para celebrar el comienzo de año.

Este evento tendrá lugar del 31 de diciembre a partir de las 22 horas hasta el 4 de enero a las 22 horas. Lo realmente especial de este es que, durante su celebración, los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir a varios Pokémon vestidos con gorros de fiestas aunque, por supuesto, esta no será la única gran novedad, a pesar de que pueda sonar como una gran promesa para muchos.

Entre las características que destacan este evento nos encontramos con los ya mencionados Pokémon festivos, Slowpoke con gafas de 2020, Pichu, Pikachu y Raichu con gorro de año nuevo, y otros grandes Pokémon que harán su aparición con intención de soprender a los jugadores. De hecho, Wynaut aparecerá en los huevos de 2km con intención de sorprender a muchos jugadores.

Por supuesto, son muchas las novedades que incluye este gran evento, pero si todavía no te has dejado llevar por la emoción de Pokémon Go, este es tu gran momento. Pokémon Go está disponible en iOS y Android. Se trata de una de las grandes propuestas en las que los jugadores tienen la oportunidad especial de llevar a cabo con cada nuevo evento y cada nueva sorpresa.