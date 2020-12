Pokémon GO comienza su evento de Navidad 2020 con grandes propuestas

Aunque lleva años ofreciendo una gran variedad de contenido, Pokémon GO sigue siendo una constante sorpresa para los jugadores. Sabe seguir creciendo y no deja indiferente a ningún entrenador del mundo, mucho menos cuando nos presenta completos eventos de Navidad con los que no solo disfrutar de la fiesta, sino conseguir nuevas oportunidades para seguir sumando Pokémon a nuestro equipo.

Desde hoy mismo podemos disfrutar del nuevo evento de Navidad de Pokémon GO, el cual estará disponible hasta el 31 de diciembre a las 22 horas. Eso sí, durante estos días será realmente importante disfrutar de su ambiente, algo que no resultará complicado con todas las novedades que presenta, tal y como os mostramos a continuación con las propuestas centradas para estos días.

Por una parte, tendremos la oportunidad de conseguir a Pikachu, Delibird y Cubchoo con sus disfraces totalmente nuevos para esta fiesta. Eso sí, será el momento perfecto para hacerse con Vanillite, quien aparecerá por primera vez en el juego. ¿Y qué sucede con Jynx? Este Pokémon estará muy presente en las incursiones, incluyendo su versión shiny. Eso sí, siempre sin olvidarnos de las tareas de campo.

Pokémon GO está disponible en iOS y Android. Actualmente la fiesta navideña se ha hecho con un gran papel en esta sorprendente propuesta. Y no es de extrañar puesto que agrega todo tipo de elementos novedosos para que los jugadores disfruten no solo de crear su mejor equipo, sino además garantizar que puedan llegar a un nuevo nivel junto a estos para aceptar grandes retos.