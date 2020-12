Pokémon GO confirma fecha y detalles de su evento de Mr.Mime de Galar y Mr.Rime

Aunque ya ha pasado un tiempo desde su gran estreno, la obra de Niantic no deja de actualizarse con interesantes novedades. Después de todo, la compañía quiere que los jugadores disfruten de una gran experiencia y, para ello, no hay nada mejor que la integración de todo tipo de nuevos Pokémon. De hecho, en esta ocasión no podía ser de otro modo que agregando a dos de las criaturas que pudimos conocer en Galar.

Mr. Mime y Mr. Rime estarán muy pronto por el juego para móviles gracias a un evento de historia de investigación especial. Eso sí, para poder participar será necesario tener una entrada. De este modo se dará la bienvenida a un evento en el que ambos Pokémon estarán atraídos por el incienso desde el viernes 18 a las 10 hasta el lunes 21 a las 20 horas.

Pokémon GO | Niantic

Por supuesto, si no tienes una entrada con la que poder participar no tienes que preocuparte. Incluso los jugadores que no tengan su entrada podrán disfrutar de la oportunidad de hacerse con Pokémon increíbles que se sentirán muy atraídos por el incienso, como serán Jynx, Swinub e incluso Spoink. Si tienes mucha suerte, incluso podrás encontrar a Cubchoo variocolor.

De este modo, si quieres hacerte con una de las increíbles criaturas que aparecerán en este evento, Pokémon GO está disponible en iOS y Android. Se trata de uno de los espectaculares juegos que hace posible que los jugadores puedan tener en sus manos el sueño de convertirse en auténticos entrenadores Pokémon. Por ello, es sin duda una ocasión muy especial.