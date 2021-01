Pokémon GO: Conviértete en uno de los personajes gracias a un concurso

A lo largo de estos años, Pokémon Go no ha dejado de ser una gran sorpresa para los jugadores. Después de todo, se ha convertido en una fantástica referencia para muchos jugadores al tener la oportunidad de disfrutar de sus propuestas estén donde estén. Y aunque el coronavirus no se lo ha puesto demasiado fácil, llega el momento de seguir avanzando en las novedades.

Niantic Labs ha propuesto un concurso en el que ofrecen a ocho jugadores afortunados la oportunidad de convertirse en un NPC que aparecerá en el próximo evento Pokémon GO Tour Kanto. ¿Qué hay que hacer para poder ganar esta oportunidad? Te contamos todo lo que tienes que realizar para poder convertirte en uno de los famosos personajes de Pokémon.

Pokémon GO | Niantic

El evento de Tour Kanto guarda todo tipo de sorpresas, incluyendo los combates contra entrenadores de Kanto, tal y como sucedería en las partidas de Pokémon. Si quieres ser uno de estos, simplemente tienes que enviar una captura de pantalla de tu avatar de Pokémon Go al estudio Niantic junto con una lista de los tres Pokémon que tendrías en tu equipo para combatir. Para enviarlo simplemente tienes que utilizar el hashtag #PokemonGOTourContest.

Eso sí, tu captura debe ser enviada antes de las 9 de la mañana del 12 de enero. Pero si no puedes participar porque todavía no has probado la gran aventura de Pokémon Go, te recordamos que este está disponible en iOS y Android. Una propuesta que no importa el tiempo que pase, siempre está en constante avance y con todo tipo de novedades.