Pokémon GO estrena las Mega Evoluciones

Durante las últimas semanas todo tipo de rumores señalaban la llegada de las Mega Evoluciones a Pokémon GO. A pesar de ello, Niantic mantuvo en todo momento el secretro hasta finalmente no solo confirmar su llegada, sino su estreno más que cercano. ¿El motivo de esto? Que las Mega Evoluciones llegan hoy mismo a Pokémon GO, aunque lo hace con ciertas particularidades.

En primer lugar la compañía especifica que no serán todos los Pokémon capaces de realizar esta transformación, sino que en principio los únicos capaces de megaevolucionar serán Charizard, Venusaur, Beedrill y Blastoise. Para poder realizar este proceso, como es de esperar, será necesario el uso de Mega Energía, la cual únicamente estará disponible en las Mega Raids, eventos especiales enlos que habrá que combatir y ganar a un Pokémon megaevolucionado.

Por supuesto, se espera que estos Pokémon traigan, con el tiempo, a nuevas megaevoluciones puesto que cada criatura da su propia Mega Energía. Pero las novedades no acaban aquí, sino que también hay que tener en cuenta que los jugadores sólo podrán tener un Pokémon megaevolucionado a la vez. Es decir, que si queremos megaevolucionar a una nueva criatura cuando otra ya está transformada, esta volverá a su forma original.

Por último, entre los puntos a tener en cuenta, se ha confirmado que las criaturas megaevolucionadas podrán tirar gimnasios, pero no defenderlos, al igual que no podrán ser utilizados contra otros entrenadores durante los Pokémon GO Battle League, aunque sí en los combates contra amigos. Una serie de pautas con las que buscan asegurar la mejor experiencia dentro de Pokémon GO, título disponible en iOS y Android.