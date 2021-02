Pokémon GO muestra las novedades para su evento de Año Nuevo chino

Las recientes novedades de Niantic con Pokémon Go no dejan de sorprender a los jugadores. De hecho, hemos tenido una gran variedad de noticias al respecto, con propuestas que van desde ofrecer a los jugadores la captura de los Pokémon de primera generación en forma de un evento temporal y de pago hasta llegar a una propuesta un poco más interesante para todos los jugadores que llega con intención de celebrar el Año Nuevo chino.

Este evento comenzará el 9 de febrero a las 10 de la mañana y llegará a su fin el 14 de febrero a las 13 horas. Una propuesta interesante que, por primera vez, tendrá a Tauros como protagonista. Aunque eso sí, tal y como ha confirmado la compañía, no será el único protagonista de este gran evento, sino que, como bien explican en el blog, también habrá algunos Pokémon rojos como Krabby, Goldeen, Magmar, Magikarp, Miltank, Tepig y Meditite.

Aunque hay algunos tonos que no encajan del todo, sobre todo en el caso de Meditite, este al evolucionar se transforma en un Pokémon rojo. Al igual que en el caso de Miltank, que es rosa, tiene relación con el año del toro, por lo que sin duda es una ocasión perfecta que no podemos desaprovechar. Y lo mejor es que hay oportunidades especiales para evolucionar a nuestros Pokémon y conseguir que estos sean su mejor versión.

En lo que respecta a disfrutar de este gran juego, si todavía no lo has probado, debes saber que está disponible en iOS y Android. Se trata de una espectacular propuesta que además ahora nos permitirá conseguir a Pokémon suertudos, por lo que será una espectacular experiencia que nos llevará a un nuevo nivel. Simplemente no desaproveches la oportunidad y disfruta de uno de los mejores juegos hasta la fecha.