Pokémon GO anuncia las ediciones Roja y Verde para su evento de Kanto con Pokémon exclusivos

El 25 aniversario de Pokémon trae consigo grandes sorpresas para los jugadores. De hecho, está a la vuelta de la esquina y, para comenzar, no hay nada mejor que Pokémon GO. En este sorprendente juego la compañía Niantic no ha dejado de incluir novedades, pero esta vez su intención es la de que los jugadores vayan un paso más allá recordando a los Pokémon de primera generación.

Hace poco os presentamos el evento Tour de Kanto, un evento de pago con grandes sorpresas para los jugadores y que ahora aumenta sus posibilidades con dos versiones muy bien diferenciadas. Después de todo, dependiendo de la versión que elijan los jugadores, podrán acceder a unos Pokémon o a otros. Todo gracias a la llegada de las versiones Rojo y Verde.

El próximo evento dentro de la celebración Tour de Kanto tendrá una duración de unas pocas horas el 20 de febrero, siendo de 9 a 21 horas. Las entradas ya están a la venta y cuentan con grandes diferencias. Por una parte en la edición roja los jugadores podrán conseguir a Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther y Electabuzz , mientras que en la edición verde tendremos más posibilidades de encontrarnos con Sandshrew, Vulpix, Meowth, Bellsprout, Magmar y Pinsir.

Por supuesto, es importante que los jugadores recuerden que es posible jugar a Pokémon Go en Android e iOS. Una propuesta realmente interesante en la que los jugadores podrán disfrutar de una gran propuesta cargada de novedades. Lo mejor es que cada vez son más los Pokémon que ponen a prueba nuestra habilidad, incluyendo la posibilidad de aumentar nuestro equipo para conseguir al más fuerte.