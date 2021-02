Pokémon Presents: Anunciado nuevo evento para conocer las novedades del 25 aniversario de la saga

En su día The Pokémon Company nos avisaba de que los jugadores podríamos disfrutar de grandes novedades relacionadas con Pokémon. Y aunque sabíamos que el evento por el 25 aniversario está cerca, no llegábamos a imaginar que las sorpresas comenzasen tan pronto. De hecho, hoy mismo la compañía ha anunciado que para el 26 de febrero estemos muy atentos a su evento Pokémon Presents.

A partir de mañana a las 15 horas podremos seguir en directo las novedades relacionadas con The Pokémon Company que, por el momento, no han adelantado de qué podría tratarse. Eso sí, por el momento hay muchas teorías sobre lo que podría mostrarse, como un repaso a las novedades que llegarán con New Pokémon Snap e incluso las propuestas que incluirá el juego para móviles Pokémon Unite, título que también estará disponible en Nintendo Switch.

Por supuesto, lo que los jugadores esperan es tener noticias sobre el rumoreado remake de Pokémon Diamante y Perla, obra que se lleva mencionando un tiempo y en el que los jugadores se reencontrarían con dos de las ediciones más queridas de los últimos años. Eso sí, por el momento es un rumor que, aunque bastante extendido, no ha sido confirmado en ningún momento por la compañía.

Sabemos que hay grandes novedades relacionadas con Pokémon a la espera de ser confirmadas, aunque por el momento no tenemos ningún tipo de pista sobre lo que vamos a ver. Pero simplemente las respuestas llegarán muy pronto cuando The Pokémon Company celebra su evento Pokémon Presents este mismo 26 de febrero a partir de las 15 horas donde los jugadores tendrán que estar muy atentos.