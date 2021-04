PS Now anuncia los nuevos juegos que ampliarán su catálogo en abril

Muchos jugadores están pendientes de todas las novedades que la compañía Sony tiene en marcha. Y si bien ya tenemos la oportunidad de descargar los nuevos juegos que se presentan de PS Plus para este mes de abril, ahora llega el momento de ir un paso más allá con su otro servicio de suscripción. Por supuesto hablamos de PS Now, opción que nos garantiza acceso a todo tipo de juegos.

Si bien actualmente el servicio cuenta con una gran variedad de propuestas, esta aún está por ampliarse un poco más. ¿Cómo? Gracias a la llegada de tres nuevos juegos al catálogo donde acción, diversión y, por supuesto, misterio, están a la orden del día. ¿No nos crees? Entonces este es el momento de que sepas que PS Now da la bienvenida en este mes de abril a Marvel’s Avengers, Borderlands 3 y The Long Dark.

Desde ya mismo puedes acceder a la acción en tercera persona de Marvel’s Avengers donde podemos encarnar a algunos de los superhéroes más populares de Marvel para, de este modo, cumplir todo tipo de misiones a golpes. Eso sí, con una propuesta que poder disfrutar tanto en solitario como en compañía.

En caso de que quieras una propuesta un poco más salvaje y con un humor no apto para todos los públicos, entonces no puedes perderte Borderlands 3. La propuesta de Gearbox ha sabido presentarse desde un primer momento como una gran sorpresa, con todo tipo de armas, personajes disparatados y, simplemente, una gran ambición que no ha conocido los límites.

Por último se presenta The Long Dark, una obra en la que no solo nos fascinaremos con su historia, sino que la exploración y la supervivencia jugarán un gran papel ya que tendremos que saber reaccionar en condiciones extremas. Todo esto, por supuesto, será tuyo con una suscripción a PlayStation Now, donde te encontrarás con un gran catálogo de juegos y muchas experiencias sorprendentes.