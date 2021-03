Ratchet and Clank se actualiza a PS5 con 60 fps en su última día como juego gratuito

Cuando Insomniac indica que tiene grandes sorpresas entre manos, sin duda no nos miente. Y es que si recientemente nos hablaban de que tenían para nosotros grandes novedades, es una realidad. Si hace poco nos sorprendían con la llegada de nuevo contenido para Spider-Man Miles Morales, han demostrado que tampoco se olvidan de su gran plataformas, Ratchet and Clank.

La obra de PlayStation 4 da el salto a la nueva generación de consolas con una actualización inesperada. Pero esta viene con grandes promesas puesto que es compatible con los 60 fps en PlayStation 5 y no habrá que pagar absolutamente nada para poder realizar la actualización, sino que directamente, si posees una copia del juego, tendrás acceso a la actualización de forma gratuita.

Por otra parte, os recordamos que esto también afecta a aquellos jugadores que hayan adquirido el juego gracias a la propuesta Play at Home, donde actualmente no solo podemos conseguir 9 juegos gratis, sino que también podemos agregar a nuestro catálogo Ratchet and Clank. Eso sí, este es el último día para poder sumar este juego de forma totalmente gratuita.

Por ello, si todavía no has disfrutado de la gran acción presente en Ratchet and Clank, este es el mejor momento para el mencionado fin. Y mejor todavía si cuentas con un amplio catálogo de juegos que, sin duda, garantizan largas horas de diversión. Así es que, si quieres disfrutar de la mejor experiencia, esta es tu oportunidad. Simplemente recuerda que Ratchet and Clank está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5.