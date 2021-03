Resident Evil llega a Rainbow Six Siege con motivo de su 25 aniversario

No importa los años que pasen. Rainbow Six Siege sigue siendo uno de los juegos más disfrutados en la actualidad y cuyo contenido parece que no tiene intención de acabar. Y es que, para sorpresa de muchos jugadores, todavía tiene mucho por ofrecer y muchas sorpresas que dar a los jugadores. Al menos así lo demuestra con cada nuevo anuncio entre los cuales se incluye una sorpresa para los jugadores de Resident Evil.

No, no se trata de un guiño al nuevo juego que todavía está por llegar. Hablamos de una heroína muy conocida por los jugadores. Jill Valentine, de Resident Evil 3, estará muy presente Rainbow Six Siege. Esto como un homenaje muy especial para celebrar el 25 aniversario de la saga, el cual no deja de traer sorpresas pues, como bien os decíamos hace poco, incluso tendrá un evento para mostrar las novedades de la próxima entrega.

Resident Evil X Rainbow Six Siege | Ubisoft

Eso sí, debes saber que no se trata en sí de un nuevo personaje, sino de una skin para la operadora Zofia. Un cosmético que nos recuerda a Jill Valentine en la obra original. Pero, sin duda, es una agradable sorpresa para los jugadores y la cual se podría aumentar si finalmente también llegan Leon o Chris Redfield, otros de los grandes personajes que han protagonizado Resident Evil.

Por el momento, os recordamos que si queréis haceros con esta skin, ya es posible dentro de Rainbow Six Siege en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series y PlayStation 5. Todo con una propuesta que, sin duda, gustará a todos los jugadores y dará la oportunidad a los fans de la saga de terror de disfrutar del mejor contenido posible.