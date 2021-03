Square Enix anuncia su propio evento digital con Tomb Raider, Marvel’s Avengers y mucho más

Este está siendo un día repleto de grandes noticias. Y es que si bien PlayStation nos confirmaba la llegada de un nuevo evento centrado en dos de los juegos más esperados, ahora llega el momento de saber que Square Enix también tiene grandes propuestas que presentarnos. Todo esto durante su propio evento digital que se ha presentado bajo el nombre de Square Enix Presents y que seguirá el estilo de otros eventos como Nintendo Direct o incluso State of Play.

La tarde del jueves 18 de marzo a las 18 horas debe tener un hueco reservado para Square Enix Presents ya que la compañía adelanta que habrá grandes novedades presentes. Y es que no solo podremos conocer algunas novedades en actualizaciones de los juegos ya publicados, sino que parece que también habrá grandes anuncios para próximos lanzamientos, como es el de Life is Strange 3.

Por el momento la compañía ha confirmado que en el evento tendrán lugar presentaciones de Life is Strange 3, Outriders, Marvel’s Avengers, Just Cause Mobile, Balan Wonderland y un especial por el 25 aniversario de Tomb Raider. Pero no solo eso, sino que también se mostrará información de un nuevo juego de Square Enix Montreal, el cual bien podría tratarse de Project Athia.

Esta es, por ahora, la información que la compañía se ha mostrado dispuesta a enseñar. Aunque eso sí, sabemos que será una tarde repleta de grandes emociones, anuncios muy esperados por los jugadores y, sobre todo, contenido inédito. Lo que sí nos han confirmado es que Life is Strange 3 recibirá grandes novedades, con personajes totalmente nuevos y acción como nunca antes habíamos visto.