Square Enix comienza una misteriosa cuenta atrás para The World Ends With You

Los jugadores que han tenido en sus manos una Nintendo DS y que, por supuesto, disfrutan de los juegos de estrategia, no pueden evitar pensar con cariño en The World Ends With You. Tanto su estilo de juego como su historia fue una de las grandes maravillas de la generación y nunca hubo una alegría mayor que cuando se confirmaba su regreso a Nintendo Switch con una versión mejorada.

Pero desde hace un tiempo, un rumor ha estado muy presente mencionando la vuelta de esta licencia con un nuevo juego. Y aunque hasta la fecha no se ha confirmado ni se ha hecho referencia a este hecho, una misteriosa cuenta atrás por parte de Square Enix ha despertado la curiosidad de los fans. Sobre todo para aquellos que han visto la relación con el esperado juego.

The World Ends With You: Final Remix | Nintendo

Recientemente se confirmaba la vuelta de esta licencia en forma de anime, pero ahora los aficionados esperan con ganas la noticia de un nuevo juego. Sobre todo porque tendremos novedades de esta obra a partir del 23 de noviembre a las 12, tal y como señala la cuenta atrás. Eso sí, aunque podría tratarse de una noticia del anime, hay pequeños detalles que mantienen la esperanza de los fans de sus videojuegos.

Mientras tanto, os recordamos que es posible disfrutar de The World Ends With You en Nintendo Switch, una obra con una historia fascinante y una jugabilidad sin igual. Y es que esta obra de Square Enix cuenta con los mejores cumplidos tanto por parte de los jugadores como por parte de los medios especializados, cuyas críticas lo han llevado a los puestos más elevados y, sin duda, con razones de peso.