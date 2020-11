Stardew Valley recibirá una nueva actualización con contenido centrado en las fases finales de la partida

Si hablamos de los juegos top del momento dentro del desarrollo indie, uno de los títulos que no podemos pasar por alto es Stardew Valley. El título de Eric Barone ha supuesto una revolución dentro de los juegos de gestión y cierta estrategia, con un enfoque único a la hora de preparar su ambientación y una jugabilidad muy bien cuidada para que los jugadores disfruten de forma muy especial de su historia, avanzando y disfrutando de cada nueva novedad que llega con las actualizaciones.

Algo que ha dejado bien claro el desarrollador es que todavía tiene muchas ideas en mente para esta propuesta. De hecho, ha hablado de la próxima gran actualización totalmente gratuita en la que señala mediante su red social en respuesta a un fan que, actualmente, ya se encuentra en la recta final del desarrollo. Eso sí, ha indicado que se trata de la actualización más grande vista hasta la fecha.

Actualmente, mientras se encuentra puliendo algunos de los elementos y corrigiendo errores, no ha dudado en dejar ver una pequeña parte de lo que incluirá. Y es que, según menciona, esta actualización está enfocada en el contenido late-game, añadiendo contenido a las fases más avanzadas del juego. Eso sí, también advierte que hay algunas características y nuevas opciones para poder elegir para un nuevo juego que podrían hacer que una partida nueva pueda valer la pena.

Stardew Valley sigue avanzando a pasos agigantados, ofreciendo a los jugadores una serie de novedades de lo más interesantes. Eso sí, si todavía no te has dejado maravillar por las grandes propuestas de esta obra, debes saber que está disponible en PC, Nintendo Swithc, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una tierna historia que nos llevará a gestionar nuestra granja y dar vida a un pueblo al borde de la desaparición.