The Game Awards 2020: Sigue aquí el evento a partir de las 00:30

Ha llegado uno de los momentos más esperados por los jugadores: la gala de The Game Awards. No solo se trata de un importante evento en el que veremos al mejor juego del año elegido por los medios especializados, sino que se trata de una de las propuestas más interesantes para los jugadores puesto que habrá una amplia serie de anuncios y todo tipo de gameplays y novedades de juegos muy esperados.

Este evento comenzará a las 00:30, momento en el que tendremos una previa de 30 minutos para mostrar algunas de las grandes novedades que nos esperan próximamente. Y será a partir de la 1 de la mañana cuando dé comienzo el evento principal, el cual tendrá una duración aproximada de 2 horas y media. Todo cargado de momentos emocionantes, anuncios y, por supuesto, grandes novedades.

Entre algunas de las confirmaciones que nos hemos encontrado está presente el nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate, las novedades sobre Dragon Age 4 e incluso la presencia de la tercera temporada de Fall Guys y el nuevo mapa de Among Us. Pero todavía hay muchas novedades más en camino, a pesar de que, por el momento, no han llegado a confirmar su asistencia.

Por supuesto, hay compañías como Xbox que han confirmado que habrá anuncios por su parte, aunque por el momento no se ha dicho nada. Pero todo esto quedará unido al importante anuncio del Juego del Año, ¿quién será el ganador? Pronto obtendremos la respuesta. Por supuesto, recuerda que puedes seguir la gala en directo en Neox Games a partir de las 00:30.