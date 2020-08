The Last of Us 2 confirma una actualización gratuita para añadir nuevos modos y mucho más

Muchos jugadores han esperado con ganas la llegada de The Last of Us 2, la secuela de la historia de Ellie que nos presentaba a un personaje mucho más maduro y, por supuesto, una acción que no ha desaparecido con los años. Pese a todas sus novedades y todo el contenido presente dentro del juego, los jugadores tienen todavía muchas novedades por llegar, tal y como ha comentado el equipo de PlayStation España.

En una nueva publicación la compañía ha confirmado la llegada de una actualización gratuita en The Last of Us 2. A partir del próximo 13 de agosto los jugadores podrán disfrutar de grandes novedades presentes dentro del juego gracias a la llegada de nuevos modos de juego y nuevas experiencias para los jugadores. Una serie de novedades que supondrán un gran reto para los más valientes.

The Last of Us: Parte 2 | Naughty Dog

A partir de este mismo jueves los jugadores recibirán el modo Realista, un modo que hará que los enemigos sean mucho más letales y que no encontremos tanta munición ni mejoras en nuestra aventura. Además, este modo hará que desaparezca el modo Escucha, lo que nos quitará ciertos elementos nuevos dentro del título. Pero, por supuesto, no es la única gran sorpresa dentro del juego.

Se ha confirmado la llegada de un nuevo modo llamado Muerte Permanente. Este modo hará que los jugadores tengan que buscar no morir nunca, de hecho, si caen en batalla acabarán por tener que comenzar de nuevo. Aunque la compañía ha asegurado que será posible activar los puntos de guardado para poder tratar de pasarse el juego. Una forma de evitar tener que comenzar de nuevo si acabamos cayendo cerca del final.