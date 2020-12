The Last of Us 2 lanza un nuevo tráiler centrado en Abby meses después de su lanzamiento

El estreno de The Last of Us 2 era uno de los más esperados por los jugadores, hasta el punto de que cada nuevo tráiler desvelando las grandes novedades de la obra parecía algo totalmente necesario. Pero ahora que han pasado seis meses desde su gran estreno, a muchos jugadores les ha llamado la atención la llegada de un nuevo tráiler y, sobre todo, la protagonista de este mismo.

Abby es uno de los personajes que ha marcado historia en la secuela y, debido a su gran importancia, muchos desean ver la llegada de un DLC centrado en ella. Pero, por el momento, lo único que tenemos en nuestras manos en un nuevo tráiler en el que podemos ver a Abby a lo largo de su viaje emocional, cargado de momentos duros, instantes de tensión y, por supuesto, a una protagonista mucho más fuerte de lo que se esperaba.

The Last of Us 2 | Sony

Aunque Abby podía parecer que se limitaría únicamente a ser un enemigo presente en el juego y poco más, pronto se descubrieron los planes de la compañía y como su historia sería mucho más profunda. Por ello, tenemos a un personaje complejo que, si deseas conocerlo, tienes un poco más de su historia sobre esta noticia, con un espectacular tráiler en el que solo se nos muestra una pequeña parte de ella.

The Last of Us 2 se ha convertido en una de las grandes referencias dentro del mundo de los videojuegos. La obra de Naughty Dog está disponible para PlayStation 4 y, desde su estreno, no ha dejado indiferente a ningún jugador. Drama, tensión y todo tipo de acción son algunos de los puntos más fuertes de esta obra. Pero, sobre todo, lo que llama la atención es el cuidado y mimo que el estudio ha sido capaz de poner en el juego.