The Medium y Yakuza entre los títulos que se suman al catálogo de Game Pass en febrero

Xbox sigue estando en la boca de todos. Pero no solo se limita a ser un tema constante gracias a la llegada de su nueva consola, sino que es un tema que destaca con luz propia debido a la presencia de Xbox Game Pass. El servicio de suscripción no deja de ser una constante sorpresa no solo con los anuncios de los juegos que desaparecen, sino por la gran cantidad de títulos que se suman al catálogo constantemente.

Aunque su confirmación es para el mes de febrero, estos estarán disponibles un poco antes. Y es que todos los títulos confirmados estarán presentes en el catálogo entre el 21 y el 28 de enero, dando así la oportunidad de disfrutar de las mejores experiencias e incluso algún que otro lanzamiento interesante como es The Medium. A continuación os presentamos una completa lista con los juegos que llegarán, dónde estarán disponibles y, por supuesto, a partir de qué día.

Control – 21 de enero (PC)

Desperados III – 21 de enero (Consolas | PC | Android)

Donut County (ID@Xbox) – 21 de enero (Consolas | PC | Android)

Outer Wilds (ID@Xbox) – 21 de enero (Android)

Cyber Shadow (ID@Xbox) – 26 de enero (Consolas | PC | Android)

The Medium (ID@Xbox) – 28 de enero (Xbox Series X/S | PC)

Yakuza 3 Remastered – 28 de enero (Consolas | PC | Android)

Yakuza 4 Remastered – 28 de enero (Consolas | PC | Android)

Yakuza 5 Remastered – 28 de enero (Consolas | PC | Android)

Aunque cada uno de los títulos cuenta con su esencia única y llamativa, uno de los nombres que más destaca es The Medium puesto que se trata de uno de los juegos que verá su estreno este mismo mes y, a partir del momento de su lanzamiento, estará disponible en el catálogo. Una oportunidad perfecta para poder disfrutar de la prometedora obra sin tener que pagar más que por la suscripción.

Por supuesto, si estás interesado en cualquiera de los títulos disponibles en el catálogo, no tienes más que echar un vistazo rápido a la propuesta presente en Xbox Game Pass a finales de este mismo mes. Y si todavía buscas una experiencia aún más prometedora, entonces no puedes perder la oportunidad de echar un completo vistazo a su catálogo con una larga lista de títulos de distintos géneros.