The Outer Worlds: Peril on Gorgon se muestra en un extenso gameplay

Muchos jugadores han disfrutado de las grandes oportunidades presentes en The Outer Worlds, la obra de rol espacial del estudio Obsidian Entertainment. Su propuesta ha cosechado un gran éxito, pero eso no ha impedido que el estudio siga adelante para proponer nuevas experiencias a los jugadores, en seguir avanzando con intención de sorprender a los jugadores que han apoyado desde el principio su obra.

Pero a pesar del gran éxito del juego base, el estudio no ha querido acabar ahí su camino, sino que ha seguido adelante hasta presentarnos su espectacular primer DLC. Este se ha presentado como Peril on Gorgon durante la Gamescom 2020 y, para que los jugadores puedan conocer un poco más profundamente esta nueva obra, el estudio ha compartido un espectacular gameplay.

Durante el gameplay nos encontramos con la primera localización, Spacer’s Choice, una cantina que bien conocemos de la obra original. Por supuesto, en este lugar también se nos presenta una misión en la que debemos ir a recuperar un objeto de una viuda que desea recuperar algo importante de su marido. Por ello, nuestros pasos nos llevan hasta Gorgon, un astro lleno de maquinaria estropeada y, por supuesto, muchos peligros.

Esta misión trae consigo que, una vez más, regresen las decisiones, que tengamos que tomar nuevamente nuestras opciones y veamos cómo va cambiando la historia. Aunque, por supuesto, todo esto forma parte de The Outer Worlds: Peril on Gorgon, DLC que efectuará su llegada el 9 de septiembre a PC, Xbox One y PlayStation 4, por el momento sin fecha de estreno para Nintendo Switch.