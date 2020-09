TSUBASA+: El prometedor juego para móviles de Oliver y Benji ya tiene fecha de lanzamiento

Si hace poco teníamos el espectacular estreno de Captain Tsubasa: Rise of New Champions en PC y consolas, ahora llega el momento de saber que estos curiosos personajes regresarán una vez más a los videojuegos. Pero a diferencia de lo que puede parecer, esta obra no estará centrada en consolas, sino que su estreno será llevado a dispositivos móviles.

TSUBASA+ efectuará su llegada este mismo otoño a nivel mundial, por lo que jugadores de todas partes del mundo podrán disfrutar de su gran acción. Eso sí, con una propuesta que nos hará vivir la magia y acción de los míticos partidos de estos famosos personajes de anime y que, por supuesto, estará disponible tanto para iOS como para Android, siendo su estreno simultáneo.

Tsubasa+ | Miraire

Por supuesto, si tienes algún tipo de duda o no llegas a saber de qué va ese juego, entonces debes saber que se trata de un juego de Realidad Aumentada que seguirá un poco los pasos de grandes obras como Pokémon GO. Por ello estamos ante una interesante propuesta que nos invitará a cumplir nuestro sueño de convertirnos en un gran futbolista.

Pero si estás impaciente por disfrutar de esta gran experiencia, entonces no te olvides de que Captain Tsubasa: Rise of New Champions está disponible en PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. Se trata de una espectacular vuelta de estos personajes y supone toda una revolución para los jugadores. De hecho, nos pone a prueba con nuestra habilidad al manejar el balón y ganar los partidos con nuestros tiros imparables.