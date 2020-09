Xbox Game Pass confirma la llegada de 11 nuevos juegos a su catálogo

Muchos jugadores disfrutan de las grandes ventajas propuestas por la compañía Microsoft gracias a Xbox Game Pass. En este servicio los jugadores pueden disfrutar de un amplio catálogo de títulos tanto en PC como Xbox One. Y lo mejor de todo esto es que, aunque hay títulos que acaban por ausentarse pasado un tiempo, las oportunidades nunca dejan de crecer, incluyendo entre las opciones títulos de lanzamiento.

Con esta propuesta bien fija entre sus objetivos, la compañía ha compartido con los jugadores una interesante novedad. Mediante un nuevo anuncio en su blog oficial, la compañía ha confirmado la llegada de once nuevos títulos a su servicio, entre los cuales nos encontramos con nombres tan imponentes como Resident Evil 7, título que también llega a PS Now, y Tell Me Why, una obra de reciente estreno. Por supuesto, las fechas para poder disfrutar de estos nuevos títulos son las siguientes:

Crusader Kings III (PC) - Ya disponible

The Jackbox Party Pack 4 (Consola) - 3 de septiembre

Resident Evil 7 Biohazard (PC y consola) - 3 de septiembre

Tell Me Why: Chapter Two (PC y consola) - 3 de septiembre

Touhou Luna Nights (PC y consola) - 3 de septiembre

World War Z (PC) - 3 de septiembre

Star Renegades (PC) - 3 de septiembre

Disgaea 4 Complete+ (PC) - 10 de septiembre

Hotshot Racing (Consola) - 10 de septiembre

Tell Me Why: Chapter Three (PC y consola) - 10 de septiembre

Destiny 2: Shadowkeep y Forsaken (Consola) - Próximamente

Además de estos gran añadidos, la compañía también avisa de que ya es posible preinstalar en PC uno de los títulos anunciados durante la Gamescom 2020, Age of Empires III: Definitive Edition. Pero no solo eso, sino que también anuncia los títulos que abandonarán el servicio y entre los cuales nos encontramos con NBA 2K20, Red Dead Redemption 2, Gonner: Blueberry Edition y Jump Force.