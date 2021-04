Activision lanza un mensaje de alarma por software malicioso escondido en trampas de Call of Duty Warzone

El battle royale de momento, Call of Duty Warzone, se enfrenta a un nuevo problema con los tramposos. Si recientemente os hablábamos de la toma de decisión de la compañía para banear a miles de jugadores por hacer trampas, ahora ha sido la propia compañía la que ha explicado mediante un comunicado un problema que se presenta con unos hacks que realmente no aportan ningún tipo de beneficio a los jugadores, sino simplemente que su ordenador pueda quedar afectado por malware.

Se ha detectado este tipo de comportamiento en varios hacks para Call of Duty Warzone, tal y como explican en su comunicado ‘Cheating Cheaters: Malware Delivered as Call of Duty Cheats’. En este apuntan directamente a Cod Dropper v0.1, un software que supuestamente permitiría obtener ciertas ventajas injustas, como es el apuntar automáticamente a los rivales o incluso la posibilidad de caminar a través de las paredes.

Pero si ya de por sí no es recomendable utilizar este tipo de hacks, la compañía afirma que ahora es posible que además de perder la cuenta, podrías llegar a tener tu ordenador infectado con software malicioso. Los encargados de distribuir este supuesto programa se aprovechan de que los jugadores tengan que desactivar el antivirus para instalar las trampas y, al momento, incluyen malware en la instalación, consiguiendo así acceso directo al ordenador de la víctima.

Call of Duty: Warzone | Infinity Ward

Como bien describen, los jugadores pagan por unas trampas que después no reciben y su ordenador queda totalmente infectado, dando acceso a los hackers para poder monitorizar su uso, ver los datos e incluso modificar aspectos a los que jamás deberían tener acceso. Por ello, intentan pedir a los jugadores que eviten el uso de este tipo de trampas y que, ante todo, procuren estar a salvo de los hackers.

Si bien el juego nos da todas las opciones para disfrutar de una gran experiencia, como con la llegada de su nueva actualización, hay quienes optan por seguir haciendo trampas. Uno de los últimos casos más conocidos se presentó con una pareja que realizaba trampas en su streaming y que la actriz que interpreta a Mara, personaje del juego, acabó por denunciar.