Así puedes ahorrar ampliando tu colección de PlayStation

Ya sea con una PlayStation 4 o PlayStation 5, comprar videojuegos de lanzamiento puede suponer un considerable desembolso para algunos. En el caso de PS5, diversas compañías han confirmado el aumento de precio en los juegos hasta los 80 euros, generando varias dudas entre los usuarios que decidan lanzarse de cabeza a comprar un juego el día de su estreno.

A pesar de ello, Sony ofrece todo tipo de opciones para el usuario de PlayStation en sus diferentes plataformas. La compañía japonesa pone al servicio del jugador alternativas más que interesantes para que, si bien no puede permitirse el desembolso de un juego de lanzamiento, sí que disponga de otras posibilidades para ampliar su catálogo de juegos.

A continuación vamos a exponerte las opciones más interesantes, y baratas, para poder tener siempre un buen número de juegos en tu PS4 y PS5 ¡al menor precio posible!

Juegos gratis para PS4 y PS5 mes a mes

PlayStation Plus | Sony

PlayStation Plus es la primera alternativa que debes considerar si quieres tener juegos gratis para PS4 y PS5. El servicio de suscripción de Sony, además de permitirte jugar online con tus amigos, regala mes tras mes juegos de todo tipo. Ya sea en la consola de pasada generación o bien en PlayStation 5, siempre tendrás disponibles varios juegos. Marzo es un mes que confirma, sin lugar a dudas, que PlayStation Plus merece y mucho la pena; con joyas como Final Fantasy VII Remake o Remnant From the Ashes.

Ofertas de PS4 y PS5: la mejor forma de ampliar catálogo sin gastar demasiado

Ofertas PlayStation 4 | Sony

Mes a mes, Sony ofrece cuantiosos descuentos en todo su catálogo digital. Las ofertas de juegos de PS4 y PS5 garantizan descuentos de hasta el 80%. No se nos ocurre mejor manera de ampliar tu catálogo de títulos sin gastar demasiado dinero. Como ya es habitual, encontrarás ofertas temáticas, pero también en auténticos juegazos y obras imprescindibles. En definitiva, no pierdas de vista las ofertas de PlayStation pues además de ser puntuales, son francamente interesantes.

Play At Home: Juegos gratis de PS4 y PS5 ¡para siempre!

Play At Home | Sony

Con motivo de la pandemia sanitaria que asola al planeta, Sony ha presentado la iniciativa Play At Home. Una propuesta de lo más interesante para que desde casa podamos disfrutar de algunos de los juegos más importantes del catálogo de PlayStation ¡sin coste alguno! A través de PlayStation Store podremos descargar los juegos gratis de Play At Home en PS4 y PS5. Horizon Zero Dawn Complete Edition o Ratched & Clank han sido algunos de los incluidos en la oferta. Recuerda que además, una vez descargados, ya serán tuyos para siempre.

PlayStation Plus Collection: Lo mejor de PlayStation, con tu suscripción mensual

Si no te basta con los juegos de PlayStation Plus que Sony regala mes a mes, tranquilos, tienes otra alternativa. PlayStation Plus Collection es una opción perfecta para disfrutar de algunos de los mejores juegos de la marca con tu servicio de suscripción. Disponible para los usuarios del PSPlus, PlayStation Plus Collection incluye juegos como Bloodborne, Days Gone, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, Monster Hunter World, Persona 5 entre otros muchos. Ya te adelantamos que tendrás centenares de horas por delante hasta completarlos todos.