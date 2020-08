COD Warzone recibe una actualización para corregir todos estos errores

La saga Call of Duty regresa a la cresta de la ola. Tras un pequeño bache de jugadores sufrido durante la Temporada 4, los jugadores han recobrado el interés por Call of Duty Modern Warfare y Warzone con la llegada a principios de agosto de la Temporada 5. Y los recientes anuncios de Black Ops: Cold War, con el evento de revelación a través de Warzone, no han hecho más que aumentar ese interés.

El título de Activision, que ya recibió un importante parche de 10GB hace pocos días, con el añadido de los Games of Summer, vuelve a actualizarse con uno de menor tamaño para solucionar problemas de rendimiento. La propia Infinity Ward lo daba a conocer a través de su perfil oficial de Twitter:

Varias correcciones a la lista de reproducción Know Your History

Corrección de un error al seleccionar un amuleto o una pegatina

Solucionado un problema con la tienda del juego después de reservar Black Ops Cold War

La compañía sigue volcada en ofrecer el mejor servicio para los jugadores, a sabiendas de la gran popularidad y la enorme masa de usuarios que ha logrado congregar tanto en Modern Warfare, como en Warzone, un modo de juego que extenderá su vida a posteriores entregas de la saga, como el esperado Call of Duty Black Ops: Cold War, secuela directa del juego lanzado en 2010.