Estafas de PS5: Venden cajas vacías por miles de euros

El lanzamiento de la nueva consola de Sony fue uno de los momentos más esperados de 2020. A pesar de que originalmente la información que ofrecía la compañía japonesa era más bien escasa, poco a poco iban soltando detalles sobre cómo era la gran tecnología que tenían entre manos, así como las características que la convertirían en un gran salto generacional completamente preparado para garantizar una experiencia única a la comunidad.

Algunos casos accidentados después de comprar online una PS5

No cabe ninguna duda de que el estreno de la novena generación de PlayStation ha sido todo un éxito alrededor del todo el mundo, superando en número de ventas a su predecesora durante la primera semana de salir a la venta. Sin embargo, mientras que algunos jugadores ya han tenido la suerte de disfrutar de la consola, otros se han encontrado con falta de stock e incluso situaciones de lo más hilarantes como comprar una PlayStation 5 y recibir una caja de ladrillos.

Un usuario de Reddit también nos advertía de los peligros de adquirir accesorios de PS5 a través de un popular sitio web de subastas y comercio electrónico, pues compró un DualSense y en cambio recibió un mando de Xbox Series X mal pintado dentro del embalaje oficial del periférico de la consola.

PlayStation 5 | Sony

A pesar de que en esta famosa tienda online hay una gran cantidad de vendedores fiables y generalmente las subastas son satisfactorias, de vez en cuando dan lugar algunas estafas. En los últimos meses, y con razón del lanzamiento de la nueva consola de Sony, entre los fraudes más frecuentes de la plataforma se encuentra el caso de comprar una PS5 por un precio desorbitado para después recibir una caja vacía.

Advierten leer detenidamente los detalles del producto antes de comprar

Es por esta razón que eBay, la plataforma de subasta y compra-venta de la que hablábamos, está empezando a añadir algunos sistemas para evitar que los estafadores pongan a la venta cajas vacías de PlayStation 5 a un precio que supera los 1.000 dólares estadounidenses. Este tipo de publicaciones va en contra de sus normas para publicar anuncios.

De acuerdo a lo acreditado en la página web, “En eBay, todos los anuncios deben ofrecer un artículo físico o un servicio tangible. No se permiten anuncios vacíos ni anuncios que no ofrezcan un artículo o un servicio tangible porque pueden confundir a los compradores y aumentar el riesgo de fraude”, lo cual significa que no se permite la venta de artículos vacíos.

Además de haber tomado acciones para eliminar uno a uno los anuncios fraudulentos, también hacen especial hincapié en que se tenga especial cuidado y se lean detenidamente los detalles del producto antes de comprar.