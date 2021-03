Final Fantasy 7 The First Soldier y Ever Crisis ofrecen nuevos detalles sobre su jugabilidad

A lo largo de estas últimas semanas, las novedades relacionadas con Final Fantasy han estado a la orden del día. Fue después del último State of Play de PlayStation cuando conocimos algunas de las novedades más interesantes como la llegada de un juego completo de Final Fantasy VII para móviles que describe cada uno de los sucesos de la historia como un battle royale centrado precisamente en esta propuesta.

Y aunque por el momento no había mucha información relacionada con estos juegos, ha sido el propio Tetsuya Nomura el que ha querido explicar un poco más a fondo las novedades que están por llegar. Por un lado, ha hablado a fondo del battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier, proyecto que define como un intento de acercar la licencia a ese público que hasta ahora no ha tenido mucha relación con la historia, dando así una propuesta interesante para este género.

Según explica, el battle royale tendrá un sistema de estilos con el que cada jugador podrá tener su propia forma de juego a medida que vaya utilizando cada una de las habilidades. Eso sí, no ha querido profundizar mucho más en este aspecto puesto que, tal y como indica, esa información se publicará más adelante, aunque sí adelanta que tendremos la oportunidad de probar una beta cerrada del juego que servirá como prueba y pequeño adelanto para pulir pequeños elementos jugables.

Final Fantasy VII: The First Soldier | Square Enix

En lo que respecta a Final Fantasy VII: Ever Crisis se habla de que se trata de una especie de remake episódico para móviles que incluirá tanto la trama del juego original como los sucesos posteriores. Lo que ha explicado el director es que estos capítulos podrán ser descargados de forma gratuita, aunque habrá micropagos en forma de gachas para poder optar a las armas.

De este modo tendremos hasta 10 capítulos, siendo en el tercero de ellos donde viviremos la huída de Midgar. Y, para aquellos interesados en ambas obras, Nomura explica que en uno de los capítulos de esta obra también comprenderemos un poco mejor la historia del battle royale First Soldier. Una propuesta que no se centrará únicamente en la historia, sino que también dará paso a combates libres, contando además con música inspirada en el juego original.

Por supuesto, para los jugadores más impacientes se adelanta que, por el momento, hay que esperar un poco más para poder disfrutar de ambas propuestas. Pero lo que tenemos claro es que estamos un paso más cerca de disfrutar de dos completas obras que prometen grandes dosis de diversión y, por supuesto, poder conocer un poco más la historia protagonizada por Cloud.