Genshin Impact anuncia fecha para su actualización más ambiciosa con citas, minijuegos y mucho más

Uno de los videojuegos con más éxito del momento es Genshin Impact. Desde antes de su estreno, la obra ya conseguía llamar la atención de los jugadores puesto que se presentaba como un gran free to play de mundo abierto que nos ofrece la historia completa sin necesidad de pagar ni un mínimo para poder acabar la historia. Algo que cumplieron no solo en el estreno, sino que lo siguen manteniendo con cada nueva actualización de la propuesta.

Si bien ya parecía que el juego no podía llegar a ofrecer más, el equipo de miHoYo ha demostrado que no ha acabado. El estudio sigue muy comprometido a ofrecer contenido interesante y, por ello, han confirmado la llegada de la gran actualización 1.4, la cual tendrá su estreno el 17 de marzo. Esta nos llevará al Festival de las Flores de Viento y no, no se centrará en presentarnos un único personaje, sino que se trata de una de las actualizaciones más prometedoras hasta la fecha.

Genshin Impact | miHoyo

Todos los jugadores que hayan alcanzado el Rango de Aventura 20 y que hayan completado las misiones de Canción del Dragón y la libertad, serán invitados a unirse a la celebración del festival. Este se trata de un evento muy interesante puesto que el amor y el romance jugarán un gran papel. Por ello dan su bienvenida a las citas, donde los jugadores podrán disfrutar de un buen momento junto a Bárbara, Noelle, Bennett y Chongyun.

Estas citas tendrán una particularidad y es que dependiendo de las elecciones que tomemos podremos disfrutar de diferentes finales que nos darán una imagen única según el camino que hayamos marcado con nuestra selección. Por supuesto, también llegarán tres nuevos minijuegos que nos permitirán conseguir diferentes premios y dos objetos exclusivos. Aunque para los más valientes, el gran reto se presentará en el Jardín peculiar.

Por último, pero no por ello menos importante, también se ha confirmado la llegada de Rosaria, un nuevo personaje jugable y cuyo elemento es el Cryo. Por supuesto, para poder descubrir más sobre esta, tendremos que esperar hasta el 17 de marzo, momento en el que podremos disfrutar de la nueva actualización de Genshin Impact en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS y Android.