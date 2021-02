Gran Turismo 7 retrasa su fecha de lanzamiento a 2022

Cambio de planes para muchos jugadores aficionados a los juegos de carreras. A pesar de que el simulador exclusivo de PlayStation 5 parecía estar preparando su llegada para este mismo año, finalmente el coronavirus ha obligado a hacer una rectificación por parte de la compañía para confirmar que su lanzamiento se retrasa a 2022, por el momento sin un mes o día que poder marcar en nuestro calendario.

Esta confirmación ha llegado por parte de Jim Ryan, CEO de PlayStation, quien no solo ha confirmado la llegada de Days Gone a PC, sino también el retraso de fecha por parte de Gran Turismo 7, la esperada obra de Polyphony Digital. Y es que, aunque estos han trabajado duro en la propuesta, no han podido evitar verse afectados por el coronavirus, lo que les ha llevado a tomar esta dura decisión.

Gran Turismo 7 | Sony

Según menciona el propio Jim Ryan, el juego se ha visto afectado por problemas en la producción relacionados con la pandemia y, por lo tanto, debe variar el año de su lanzamiento. Con la pandemia en curso, están frente a una situación dinámica y desafiante e incluso hacen frente a aspectos críticos de la producción del juego que se han visto ralentizados debido a la situación.

Por ello, afirman que tendremos novedades sobre su fecha de lanzamiento más adelante, aunque por el momento tendremos que esperar para saber qué más llegará en el futuro. Mientras tanto, os recordamos que este mismo 25 de febrero la compañía tiene programado un nuevo State of Play en el que mostrará las novedades relacionadas con los juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5.