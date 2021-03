Los creadores de The Last of Us trabajan en varios proyectos “interesantes”

El último proyecto de Naughty Dog, The Last of Us 2, ha sido un completo éxito. Jugadores de todo el mundo han disfrutado de la propuesta y se muestran ansiosos por ver una continuación. Y aunque sabemos que en algún momento llegará un modo multijugador, los planes de Naughty Dog son aún más ambiciosos y es que el estudio no solo está centrado en un único proyecto, sino que tienen varios trabajos entre manos.

Así lo ha afirmado en sus redes sociales el director de la saga The Last of Us y copresidente de la compañía, Neil Druckmann, quien afirma que actualmente trabajan en varias cosas geniales, eso sí, pide paciencia a los jugadores. En su mensaje indica que si se le envía un mensaje preguntando sobre un proyecto futuro, no puede decir nada, aunque sí indica que tienen varias cosas geniales que compartir. Eso sí, habrá que ser pacientes.

Ninguno de los integrantes del equipo ha hablado sobre lo que actualmente tiene el estudio y es que, como bien hemos comprobado con los años, Naughty Dog tiende a mantener el secreto hasta estar muy seguro de lo que puede o no mostrar. Después de todo, no quieren crear expectativas que luego no puedan cumplir. Por ello, simplemente debemos cumplir con sus peticiones y esperar a que sean ellos mismos quienes decidan que es momento de mostrar su trabajo.

Lo que sí podemos esperar es que alguno de esos proyectos que tienen en marcha esté relacionado directamente con The Last of Us 2, la obra que no solo se ha convertido en un éxito de ventas, sino que incluso ha conseguido presentar a algunos de los personajes más interesantes y profundos de la generación. Si todavía no has disfrutado de esta gran obra, recordamos que está disponible en PlayStation 4.