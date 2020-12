Pokémon GO anuncia un evento por tiempo limitado durante The Game Awards

Queda muy poco para poder disfrutar de la gran gala The Game Awards. Un evento en el que no solo conoceremos al ganador del GOTY de este año, sino que también servirá para tener algún que otro anuncio interesante de videojuegos que están por llegar. Pero con un día tan importante, las sorpresas no dejan de llegar y es el momento de que los jugadores de Pokémon GO también tengan su gran evento.

Así lo ha anunciado por sorpresa Niantic al confirmar que tendremos un evento por tiempo limitado con motivo de los Game Awards. De hecho, este comenzará el viernes 11 de diciembre a la 1 de la mañana y tendrá fin el sábado 12 de diciembre a la misma hora. Una forma perfecta de celebrar la entrega de premios por todo lo alto con uno de los juegos más queridos.

Por supuesto, el evento cuenta con ciertos elementos más que característicos. Como, por ejemplo, la aparición de más polvo estelar cada vez que se capture un Pokémon e incluso el incienso será mucho más eficaz durante el evento. Además los reclutas del Team Rocket estarán más presentes tanto en Pokeparadas como en Globos. Así es que se trata de una ocasión espectacular para vivir esta experiencia.

eso sí, si todavía no has disfrutado de la gran acción presente en Pokémon Go, te recordamos que este está disponible en iOS y Android. Actualmente tiene grandes sorpresas para los jugadores y es que se trata de una gran propuesta que convierte a los jugadores en auténticos entrenadores, siguiendo un poco los pasos marcados por los inicios de la franquicia, aunque a su propio estilo.