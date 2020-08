The Witcher: Monster Slayer anuncia su llegada a dispositivos móviles

El mundo de The Witcher es cada vez más popular. No solo son los videojuegos, sino también la propuesta de su serie la que ha logrado que fans de todo el mundo conozcan esta sorprendente obra literaria. Tal es su éxito, que no es de extrañar que su mundo de expanda hasta, incluso, presentar una propuesta de lo más revolucionaria que efectuará su gran estreno en móviles.

Así se presenta The Witcher: Monster Slayer, un título que nos animará a sacar el brujo que llevamos dentro para presentarnos una propuesta al puro estilo de Pokémon GO. Como bien cabe esperar, el título nos invitará a recorrer las calles para poder ir enfrentándonos a las criaturas que se vayan cruzando en nuestro camino. Eso sí, con interesantes propuestas en las que tendremos que rastrear, estudiar y combatir finalmente a estos monstruos.

The Witcher: Monster Slayer | CD Projekt RED

Su historia se ambienta en una época anterior a la presente en los videojuegos de Geralt de Rivia, por lo que los brujos serán realmente importantes para garantizar la seguridad de los habitantes del lugar. Y a pesar de que pueda parecer simple, los desarrolladores explican que será indispensable la preparación antes de los combates ya que los rivales no pondrán nada fácil el poder superar los combates, sino que incluso tendremos ante nosotros una serie de misiones que cumplir para conocer las historias presentes en el juego.

Gracias a estas misiones, los jugadores tendrán la oportunidad de sentir que viven en los videojuegos de Geralt de Rivia, aunque por el momento con una serie de puntos que no han sido desvelados. Lo que sí se ha confirmado es que The Witcher: Monster Slayer efectuará su llegada a iOS y Android próximamente.