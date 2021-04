Un jugador de la NFL muestra la importancia de silenciar el micrófono al filtrar información por accidente en Warzone

El battle royale del momento nos está dejando que hay que ser muy cuidadoso en muchos aspectos. Si recientemente Activision avisaba de que debemos ser cuidadosos a la hora de optar por las trampas ya que hay hackers que se están aprovechando de este software a base de meter malware en el ordenador de los jugadores, ahora también sabemos que es realmente importante silenciar el micrófono. Recientemente os enseñábamos cómo hacer que el micrófono en PlayStation 5 quede silenciado y ahora os ponemos un gran ejemplo de porqué debéis hacerlo.

Dejar el micrófono abierto es, en muchas ocasiones, un auténtico problema. Después de todo, permites que todo el mundo escuche lo que estás hablando pese a que no vaya dirigido a ellos exactamente. Y si bien crees que puede ser una tontería, el caso de ProationOfficer2035 te dará razones suficientes para no pasarlo por alto. Esto se debe a que este jugador, por casualidad, estaba jugando a Call of Duty: Warzone cuando le tocó por casualidad jugar una partida con Oohtally, una streamer muy popular de Estados Unidos y la mujer de una de las estrellas de la NFL, Rashaad Coward.

Durante su partida, y tal y como contó más tarde, fue testigo de una conversación que el jugador mantenía con el que parecía ser su agente en el que mencionaba que, si nadie lo llamaba en los próximos 30 minutos, firmaría un contrato de tres años para facilitar el acuerdo y, de ese modo, fichar por los Pittsburg Steelers, equipo en el que le encantaría llegar a jugar.

Si bien nadie le creyó en un momento o lo tomaban como una broma, días más tarde se confirmaba la verdad y es que el jugador hacía oficial el anuncio de su fichaje. Una noticia que a muchos no sorprendió ya que este dato había sido filtrado hacía apenas unos días mediante el chat de voz de Warzone.

De este modo recordamos la verdadera importancia de silenciar los micrófonos al jugar una partida ya que, sin querer, se puede llegar a filtrar información no deseada. O, simplemente, facilitar a gente que no conoces datos sobre ti que realmente no necesitan conocer. Así es que, cuando vayas a jugar a Call of Duty Warzone o a cualquier otro tipo de título multijugador, es realmente importante que silencies el micrófono.