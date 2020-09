The Last of Us 2: El director de la obra pide paciencia a los jugadores para el estreno del multijugador

Si hablamos de los grandes éxitos de los últimos meses en exclusivos de Sony, uno de los nombres que se nos viene a la cabeza es, sin dudas, The Last of Us 2. La secuela de la obra de Naughty Dog ha tenido una gran acogida por parte de los jugadores, quienes no han dudado en seguir de cerca la historia de Ellie, aunque en todo momento a la espera de un modo multijugador que, aunque confirmado, aún no ha especificado su fecha de estreno.

Por suerte las novedades sobre el modo llegan de parte del propio director del juego, Neil Druckmann, quien no ha dudado a la hora de compartir mediante sus redes sociales un mensaje con los jugadores. Eso sí, no para comunicar cuándo podremos ver este modo, sino para pedir a los jugadores que sigan teniendo paciencia puesto que el modo multijugador, sin duda, promete.

Las novedades sobre este modo llegaban mediante un mensaje como agradecimiento a la comunidad por todo su apoyo en el día de The Last of Us. Eso sí, afirma que merecerá la pena ser paciente y esperar por este modo, aunque por el momento tendremos que mantener también esa paciencia para conocer detalles de su jugabilidad y novedades en lo que respecta al contenido.

Por otra parte, si todavía no has disfrutado de esta gran aventura, recordamos que The Last of Us 2 está disponible en PlayStation 4 y que efectuará su llegada en PS5. Se trata de una de las propuestas más interesantes y, sin duda, una de las aventuras con más giros que mantendrá nuestras emociones a flor de piel.